Недорогой Vivo с тройной камерой и аккумулятором на 5000 мАч вышел в России

Компания Vivo объявила о скором начале продаж в России смартфона Vivo Y12. Главными изюминками этой недорогой модели стали тройная камера и ёмкий аккумулятор.

Смартфон оснащается 6,35-дюймовым дисплеем Halo FullView с разрешением , тройная камера 13+8+2 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп. В дополнение к аккумулятору ёмкостью 5000 мАч Y12 оснащён интеллектуальной системой энергосбережения, которая увеличивает срок службы батареи.

Y12 построен на базе восьмиядерного процессора, который выполнен по нормам 12 нм техпроцесса и обладает частотой 2,3 ГГц, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Он работает под управлением операционной системы Funtouch OS 9 на базе Android 9.0 Pie.

С 6 сентября 2019 года смартфон Y12 в цветовых решениях «Морская волна» и «Красный бургунди» можно будет приобрести по рекомендованной розничной цене 11 990 рублей.