Недорогой Xiaomi 9A с большим аккумулятором и быстрой зарядкой продают по минимальной цене

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Недорогой Xiaomi 9A с большим аккумулятором и быстрой зарядкой продают по минимальной ценеВсего за 6 119 рублей
Интернет-магазин OZON предлагает приобрести недорогой Xiaomi 9A по минимальной цене — всего за 6 119 рублей, тогда как в обычное время его продают почти за 10 000 рублей.
Смартфон оснащен 6,53-дюймовым HD+ экраном с разрешением 1600 × 720 пикселей. Аппарат получил большой аккумулятор на 5000 мАч, восьмиядерный процессор MediaTek Helio G25, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней памяти. Что касается камеры, Xiaomi 9A оборудован основным модулем на 13 Мп. Стоит также отметить поддержку быстрой зарядки, 3,5-мм аудиовыход и возможность вставить 2 nano-SIM и флеш-накопитель.
Средняя стоимость на рынке на данную модель — от 9 тысяч до 11. Купить Xiaomi 9A за 6 119 рублей можно перейдя по этой ссылке. Цена актуальна на момент написания материала.