Недорогой Xiaomi 9A с большим аккумулятором и быстрой зарядкой продают по минимальной цене

Всего за 6 119 рублей

Интернет-магазин OZON предлагает приобрести недорогой Xiaomi 9A по минимальной цене — всего за 6 119 рублей, тогда как в обычное время его продают почти за 10 000 рублей.