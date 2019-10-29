Недорогой Xiaomi Mi CC9 Pro делает фото уровня флагманского Huawei P30 Pro

Все ближе день анонса нового смартфона от Xiaomi — Xiaomi Mi CC9 Pro. Судя по последним данным, смартфон получит не только интересный дизайн, но также и основную камеру со сверхвысоким разрешением — 108 Мп. На данный момент на рынке нет ни одного устройства, которое может похвастаться подобными значениями, зато сам Xiaomi Mi CC9 Pro может похвастаться тем, что качество зума у него на уровне весеннего флагмана Huawei — Huawei P30 Pro.