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Недорогой Xiaomi Mi CC9 Pro делает фото уровня флагманского Huawei P30 Pro
Получившиеся фото и вправду впечатляют
Все ближе день анонса нового смартфона от Xiaomi — Xiaomi Mi CC9 Pro. Судя по последним данным, смартфон получит не только интересный дизайн, но также и основную камеру со сверхвысоким разрешением — 108 Мп. На данный момент на рынке нет ни одного устройства, которое может похвастаться подобными значениями, зато сам Xiaomi Mi CC9 Pro может похвастаться тем, что качество зума у него на уровне весеннего флагмана Huawei — Huawei P30 Pro.
Так, разработчики из Xiaomi очень активно хвастаются 10-кратным зумом, реализованным в камере новинки. Что интересно, подобное качество приближения еще в начале 2019 года было доступно лишь на таких фото-флагманах, как Huawei P30 Pro, а уже сейчас подобных результатов может добиться достаточно недорогое устройство — судя по последним утечкам, цена Xiaomi Mi CC9 Pro будет находиться на уровне 360-380 долларов за базовую версию.
В основу устройства должен лечь процессор Snapdragon 730G, благодаря которому устройство вроде как должно будет отлично чувствовать себя во всех современных играх. Презентовать же Xiaomi Mi CC9 Pro должны уже 5 ноября, вместе с новым поколением фирменных телевизоров Xiaomi и первыми “умными” часами китайской компании.
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