Недорогой Xiaomi Poco F5 оснастят околофлагманским процессором Snapdragon 7+ Gen 2

По данным инсайдеров, это уже базовая версия Poco F5. При этом официальный аккаунт Snapdragon India подтвердил в своём Twitter-аккаунте, что это действительно данная модель. Ожидается, что устройство станет первым смартфоном в Индии с чипсетом Snapdragon 7-й серии.

Сообщается, что свежая платформа обеспечит на 50% выше общую производительность, на 13% улучшит энергоэффективность и вдвое увеличит AI-производительность по сравнению со Snapdragon 7 Gen 1.

Отметим, что по имеющимся данным, характеристики Poco F5 сильно напоминают Redmi Note 12 Turbo, доступный только в Китае. Как это часто бывает у Xiaomi, по итогу смартфоны могут оказаться идентичными, что означает наличие у Poco F5 аккумулятора на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67W и MIUI 14 на базе Android 13.