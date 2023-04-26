Недорогой Xiaomi Poco F5 с околофлагманским процессором Snapdragon 7+ Gen 2 представят 9 мая

Пока что производитель не раскрыл подробностей о характеристиках F5 и F5 Pro, но индийское подразделение Qualcomm подтвердило, что Poco F5 будет работать на базе процессора Snapdragon 7+ Gen 2. Таким образом, он станет первым смартфоном с этим чипом на борту в стране.