Телефоны
21:51, 26 апреля 2023
1 мин.

Недорогой Xiaomi Poco F5 с околофлагманским процессором Snapdragon 7+ Gen 2 представят 9 мая

Вместе с Poco F5 Pro

Компания Poco не стала томить фанатов и раскрыла дату анонс долгожданной линейки смартфонов Poco F5.

Пока что производитель не раскрыл подробностей о характеристиках F5 и F5 Pro, но индийское подразделение Qualcomm подтвердило, что Poco F5 будет работать на базе процессора Snapdragon 7+ Gen 2. Таким образом, он станет первым смартфоном с этим чипом на борту в стране.

Недорогой Xiaomi Poco F5 с околофлагманским процессором Snapdragon 7+ Gen 2 представят 9 мая
GSMArena

Что интересно, именно индийское подразделение Poco также предоставило нам возможность взглянуть на дизайн Poco F5, подтвердив наличие трёх камер на задней панели устройства.

Недорогой Xiaomi Poco F5 с околофлагманским процессором Snapdragon 7+ Gen 2 представят 9 мая
GSMArena

По данным ряда инсайдеров, Poco F5 будет переименованным Redmi Note 12 Turbo, а Poco F5 Pro — Redmi K60. Первый как раз также работает на базе процессора Snapdragon 7+ Gen 2, а второй — на чипе Snapdragon 8+ Gen 1.

Источник:GSMArena
Теги:
#Xiaomi
,
#POCO
,
#смартфон
Новости партнеров
Новости партнеров