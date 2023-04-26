Недорогой Xiaomi Poco F5 с околофлагманским процессором Snapdragon 7+ Gen 2 представят 9 мая

Недорогой Xiaomi Poco F5 с околофлагманским процессором Snapdragon 7+ Gen 2 представят 9 маяВместе с Poco F5 Pro
Компания Poco не стала томить фанатов и раскрыла дату анонс долгожданной линейки смартфонов Poco F5.
Пока что производитель не раскрыл подробностей о характеристиках F5 и F5 Pro, но индийское подразделение Qualcomm подтвердило, что Poco F5 будет работать на базе процессора Snapdragon 7+ Gen 2. Таким образом, он станет первым смартфоном с этим чипом на борту в стране.
Что интересно, именно индийское подразделение Poco также предоставило нам возможность взглянуть на дизайн Poco F5, подтвердив наличие трёх камер на задней панели устройства.
По данным ряда инсайдеров, Poco F5 будет переименованным Redmi Note 12 Turbo, а Poco F5 Pro — Redmi K60. Первый как раз также работает на базе процессора Snapdragon 7+ Gen 2, а второй — на чипе Snapdragon 8+ Gen 1.