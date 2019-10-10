Недорогой Xiaomi разгромил по качеству камеры флагманы Apple и Google

Но что куда более важно, если брать в расчет лишь баллы за фотовозможности Redmi K20 Pro, то тут смартфон умудрился обогнать некоторых из перечисленных выше аппаратов. Так, среднебюджетный смартфон от Redmi получил 107 баллов, а это значит, что он обогнал по качеству фото iPhone XR и Google Pixel 3, встав на один уровень с Galaxy Note 9.