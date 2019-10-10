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Сегодня 21:06
Недорогой Xiaomi разгромил по качеству камеры флагманы Apple и Google
Вот вам и “неожиданный поворот”
Авторитетный портал DxOMark проверил работу камеры смартфона Redmi K20 Pro. По сути, специалисты сервиса оценили работу сразу четырех устройств: Redmi K20 и K20 Pro, а также их “европейских” версий — Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro.
Общий балл смартфона оказался достаточно высоким — 102 балла. Данный результат ставит Redmi K20 Pro на один уровень с лидером рынка смартфонов по части камеры — Google Pixel 3. Также примерно на подобном уровне по количеству баллов находятся Samsung Galaxy Note 9, Xiaomi Mi Mix 3 и iPhone XR.
Но что куда более важно, если брать в расчет лишь баллы за фотовозможности Redmi K20 Pro, то тут смартфон умудрился обогнать некоторых из перечисленных выше аппаратов. Так, среднебюджетный смартфон от Redmi получил 107 баллов, а это значит, что он обогнал по качеству фото iPhone XR и Google Pixel 3, встав на один уровень с Galaxy Note 9.
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