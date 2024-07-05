Недорогую раскладушку Huawei Nova представят уже в августе

Опубликовано 05 июля 2024, 09:07
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Недорогую раскладушку Huawei Nova представят уже в августеЭто мы точно ждем
Huawei готовится выпустить новый складной смартфон Nova уже в начале августа.
Новая модель будет более доступной по цене, чем Huawei Pocket 2, представленный в феврале.
По информации из утечки, стоимость новой раскладушки составит от $550 до $688. Устройство будет оснащено процессором Kirin 9010E, как и недавно выпущенная модель Pura 70 Satellite Messaging Edition.
Отличительной особенностью новой модели станет увеличенный внешний дисплей, который будет более функциональным по сравнению с маленьким круговым экраном на Pocket 2.
Сообщается, что Huawei Nova предназначен для привлечения новых пользователей, заинтересованных в складных устройствах, благодаря своей доступной цене и улучшенному функционалу.