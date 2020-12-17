Нейрохирург рассказал, как частое использование смартфона сказывается на здоровье

По словам специалиста, уровень вреда, наносимого здоровью человека смартфоном, зависит от частоты его использования. Также на это влияет и близость устройства к пользователю.

”Из-за постоянного использования смартфонов, а значит и частого негативного воздействия электромагнитных излучений на живые ткани человека, могут возникать частые головные боли, дневная сонливость, повышенная раздражительность и усталость”, — сообщил Якупов в беседе с изданием “Прайм”.

Врач отметил, что вероятность генетических мутаций в ядрах клеток растет в зависимости от мощности источника излучения. Причем эти мутации способны провоцировать рак. Для избежания негативных последствий специалист порекомендовал не злоупотреблять использованием гаджета, а также не держать его вблизи и не носить в карманах. Также он посоветовал выключать смартфон на ночь, а при длительных разговорах делать перерывы на 15 минут.