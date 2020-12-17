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Нейрохирург рассказал, как частое использование смартфона сказывается на здоровье

Спойлер: негативно
Нейрохирург Марат Якупов рассказал, как частое использование смартфона сказывается на здоровье. Помимо прочего врач сообщил, что нужно делать, чтобы избежать “вредного излучения”, проецируемого смартфоном.

По словам специалиста, уровень вреда, наносимого здоровью человека смартфоном, зависит от частоты его использования. Также на это влияет и близость устройства к пользователю.

”Из-за постоянного использования смартфонов, а значит и частого негативного воздействия электромагнитных излучений на живые ткани человека, могут возникать частые головные боли, дневная сонливость, повышенная раздражительность и усталость”, — сообщил Якупов в беседе с изданием “Прайм”.

Врач отметил, что вероятность генетических мутаций в ядрах клеток растет в зависимости от мощности источника излучения. Причем эти мутации способны провоцировать рак. Для избежания негативных последствий специалист порекомендовал не злоупотреблять использованием гаджета, а также не держать его вблизи и не носить в карманах. Также он посоветовал выключать смартфон на ночь, а при длительных разговорах делать перерывы на 15 минут.