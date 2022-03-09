Неизвестный смартфон Xiaomi Redmi засветился в базе данных TENAA

Это позволило нам узнать некоторые подробности о характеристиках девайса. Так, например, смартфон получит 6,58-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FullHD+. Вес устройства составит 200 г.

Основная камера новинки от Redmi будет двойная, с главным модулем на 50 Мп. Фронтальная камера — 5 Мп.

Также в TENAA раскрылась информация о том, что смартфон получит (пока что) безымянный восьмиядерный процессор, поддержку 5G и аккумулятор на 4900 мАч.

Наши иностранные коллеги уже предположили, что девайс может оказаться переименованным Redmi Note 11E, предназначенным для нового рынка. Уж слишком схожи их характеристики.