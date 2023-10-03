Некачественные батареи и зарядки названы основной причиной возгорания смартфонов

По словам замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслана Пермякова, если наблюдается заметная деградация аккумулятора, его необходимо заменить. Устройства со старыми батареями не стоит оставлять без присмотра во время зарядки, не нужно нагружать требовательными играми и другими задачами. Всё это может привести к возгоранию.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов отметил, что важно обращать внимание на состояние комплектного или покупного зарядного устройства. Дешёвые зарядки опасны тем, что могут оказаться некачественными. У них могут быть тонкие и повреждённые из-за этого провода, что делает их использование небезопасным.

Ещё одной причиной возгорания смартфонов, на которую зачастую не обращают внимание, — оставление устройств под солнечными лучами на подоконнике на долгое время или в течение зарядки.