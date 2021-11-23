Нехватка чипов оказалось выгодной для серии iPhone 13

Так, источник SellCell сообщил о том, что новая линейка смартфонов Apple, из-за дефицита чипов, получила самый низкий показатель амортизации среди всех ранее выпущенных моделей. Прямо сейчас приобрести iPhone 13 Pro или iPhone 13 Pro Max стало проще. Для этого достаточно подождать три недели максимум, тогда как еще в октябре срок ожидания составлял порядка месяца.

Несмотря на это, дефицит смартфонов все же фиксируется, что говорит о том, что Apple, увы, не справляется с темпами выпуска новых аппаратов. В основном связано это с перебоями с поставкой комплектующих.