Некогда флагманский iPhone XR с Face ID продается по цене недорогого iPhone SE (2020)

Так, прямо сейчас iPhone XR с 64 ГБ постоянной памяти можно приобрести за 550 долларов или 40 тыс рублей, в то время как на официальном сайте Apple стоимость iPhone SE (2020) составляет те же самые 40 тыс рублей за версию на 64 ГБ. Что же до iPhone XR на 128 ГБ, то данная модификация на JD.com обойдется уже в 592 доллара или 43,6 тыс рублей.

Стоит отметить, что на родине JD.com, в Китае, самый популярный смартфон, если верить статистике Counterpoint Research, не меняется уже семь месяцев подряд. Так, в стране наибольшим спросом пользуется iPhone 11, как раз являющийся продолжением iPhone XR.