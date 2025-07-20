Некоторые Galaxy Z Fold 7 не раскладываются полностью, но это не дефект

Обозреватели портала SamMobile объяснили, стоит ли потенциальным владельцам Z Fold 7 беспокоиться по этому поводу.

Как отмечается, Galaxy Z Fold 7 действительно может открываться не полностью ровно, но это не дефект конструкции. Некоторые покупатели, использовавшие демонстрационные версии Galaxy Z Fold 7, заметили, что экран открывается не полностью — остаётся тонкий зазор между панелями, полностью ровным смартфон не становится. Изображение такого устройства было опубликовано на Reddit, также покупатели (пока только в США) говорят, что столкнулись с такой же проблемой в розничном магазине.

Обозреватели объясняют, что с демонстрационными аппаратами в магазинах обращаются довольно грубо, но учитывая, что телефон поступил на полки магазинов только на прошлой неделе, поломка не должно произойти так быстро. И это нужно учитывать, полностью не раскрывается не потребительская, а именно демонстрационная версия.

При этом Samsung официально утверждает, что для телефонов серии Galaxy Z с шарниром Flex Hinge нормально оставаться открытыми в диапазоне от 178,5 до 181,5 градусов. В предыдущих обсуждениях на Reddit говорилось, что если телефон не раскрывается в этом диапазоне, он подлежит замене по гарантии. То есть информация противоречивая, но вендор вряд ли поспешит заменить «дефектное» устройство, так как проблемы не видит.

Но отнюдь не все покупатели столкнулись с подобным моментом. Многие, комментируя эту информацию, говорят, что что на устройствах, которыми они пользовались в розничных магазинах, этой проблемы не было.

«Есть вероятность, что некоторые демонстрационные образцы в магазинах не соответствуют стандартам качества Samsung или что с ними могли обращаться ненадлежащим образом. Также возможно, что телефон на изображении был открыт не полностью. В любом случае на данный момент нет достаточных доказательств того, что у Galaxy Z Fold 7 есть проблемы с конструкцией», — резюмируют обозреватели.