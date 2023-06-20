Некоторые модели смартфонов Samsung можно будет отремонтировать дома: компания предоставила европейским пользователям такую возможность

Самостоятельно можно отремонтировать смартфоны Galaxy S20, Galaxy S21 и Galaxy S22, но в перечне доступных для домашнего ремонта устройств по неизвестным причинам нет Galaxy S23 и планшетов. Для замены доступны экраны, задние стеклянные панели смартфонов и зарядные порты.

Можно ремонтировать и ноутбуки Galaxy Book Pro и Galaxy Book Pro 360. Можно заменить корпуса, дисплеи, аккумуляторы, сенсорные панели и клавиши включения. Также компания предлагает приобрести доступный набор инструментов.

Samsung пообещала добавить в программу большее количество устройств и моделей, а также расширить регионы работы программы домашнего ремонта.