Некоторые пользователи iPhone 14 Pro пожаловались на проблемы с устройствами после зарядки

Отмечается, что телефон попросту не включается. Cвою ситуацию описал один из владельцев iPhone 14 Pro. Он поставил устройство на ночь на зарядку, но утром айфон не включился. Пользователь обратился службу поддержки Apple и ему объяснили, как принудительно перезагрузить гаджет. После этого телефон включился, но оказался полностью разряжен. На подобные проблемы жалуются и другие владельцы китайских iPhone 14 Pro.

Учитывая проблемы, которые описывают пользователи, скорее всего, это программный сбой и его исправят с выходом следующих обновлений iOS.