Некоторые смартфоны Xiaomi Redmi Note 8 Pro перестали работать после последнего обновления MIUI 12

Обновленная оболочка MIUI 12 под номером V12.0.3.0.QGGEUXM предназначена для владельцев Redmi Note 8 Pro в Европе. Ряд пользователей, которые обновили аппарат, столкнулись с серьезной проблемой. В частности, устройство начинает уходить в режим циклической перезагрузки. На данный момент сообщество не рекомендует устанавливать это обновление.

Стоит отметить, что не все устройства этой модели сломались из-за V12.0.3.0.QGGEUXM. Тем не менее, лучше повременить с его установкой и дождаться свежей версии, которая исключает вероятность поломки устройства.