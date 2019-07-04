Необычная круглая квадрокамера Huawei Mate 30 Pro показана в подробностях

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружился качественный рендер готовящегося к выпуску флагманского смартфона Huawei Mate 30 или Huawei Mate 30 Pro, пока не представленного производителем официально.

На изображении показано главное отличие в дизайне задней панели от предшественника — футуристично оформленная в круглом модуле четверная основная камера с брендом Leica. Судя по всему, основной модуль с крупным датчиком изображения расположен в центре, а по бокам расположены более простые и вспомогательные камеры, а также вспышка.

Дизайн с «квадратной» камерой, как у Huawei Mate 20, уже взяли на вооружение Apple и Google для флагманов осени 2019 года и такой шаг со стороны Huawei выглядит вполне логично.