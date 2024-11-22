Необычный блок камер и корпус с «эффектом бумаги»: HONOR 300 представлен официально

Опубликовано 22 ноября 2024, 07:461 мин.
Необычный блок камер и корпус с «эффектом бумаги»: HONOR 300 представлен официальноПредзаказ уже открыт
HONOR официально представила смартфон HONOR 300, который привлекает внимание необычным дизайном и ультратонким корпусом толщиной всего 6.97 мм.
Устройство доступно в пяти стильных расцветках: «Луяньский фиолет», «Чака зеленый», «Юлунский снег», «Серый Цаншань» и классический «Черный обсидиан». Особое внимание уделено материалам корпуса, создающим ощущение текстуры бумаги.
Модель предлагает широкий выбор конфигураций памяти: от базовой версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ внутреннего накопителя до флагманской модификации с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ памяти.
В дополнение к стандартной версии, ожидается выпуск более мощных моделей HONOR 300 Pro и Pro+, которые могут получить процессор Snapdragon 8 Gen 3 и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.
HONOR 300 уже доступен для предзаказа.