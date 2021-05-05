Необычный смартфон-браслет с гибким экраном подешевел с 40 000 рублей до 6700

Изначально девайс оценивался в 540 долларов (около 40 тыс рублей), но прямо сейчас его можно купить почти за 90 долларов (примерно 6,7 тыс рублей).

Как пишет MyDrivers, такая цена справедлива для китайского рынка.

Напомним, что Nubia Alpha — это полноценный смартфон в форм-факторе часов. Устройство умеет контролировать ваш сон, физические упражнения, а также уведомлять о различных событиях. В его основу лёг чип Snapdragon Wear 2100, при этом он также получил 1 ГБ оперативной памяти, 8 ГБ памяти постоянной и поддержку eSIM.