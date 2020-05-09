Неоригинальные чехлы ухудшили качество снимков флагманского камерофона Huawei P40 Pro

Однако у главы подразделения Huawei Брюса Ли нашлось объяснение данной ситуации. Так, по его словам, качество снимков флагманского камерофона Huawei P40 Pro ухудшили неоригинальные чехлы. Сообщается, что при использовании неоригинальных чехлов в данных моделях блокируются критически важные элементы самой камеры, оставляя, при этом, лишь отверстие для основных датчиков и вспышки.

Глава компании отметил, что для корректного функционирования флагманского устройства лучше всего эксплуатировать официальный защитный чехол. Отметим, что данные проблемы могут также возникнуть при использовании защитной пленки для камеры.