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Неоригинальные чехлы ухудшили качество снимков флагманского камерофона Huawei P40 Pro
Казалось бы, причем здесь чехол?
Напомним, что в последнее время участились жалобы владельцев Huawei P40 и Huawei P40 Pro на качество получаемых с помощью смартфонов снимков. Так, пользователи отмечали, что камерофоны часто не могут сфокусироваться на объекте, что в результате заканчивается получением размытых фотографий.
Однако у главы подразделения Huawei Брюса Ли нашлось объяснение данной ситуации. Так, по его словам, качество снимков флагманского камерофона Huawei P40 Pro ухудшили неоригинальные чехлы. Сообщается, что при использовании неоригинальных чехлов в данных моделях блокируются критически важные элементы самой камеры, оставляя, при этом, лишь отверстие для основных датчиков и вспышки.
Глава компании отметил, что для корректного функционирования флагманского устройства лучше всего эксплуатировать официальный защитный чехол. Отметим, что данные проблемы могут также возникнуть при использовании защитной пленки для камеры.