Неожиданно и приятно: грядущий «почти флагман» Samsung Galaxy S23 FE будет дешевле предшественника

Недавно стали известны детали о цене этого устройства на рынке США, и, к удивлению многих, новинка будет стоить дешевле своего предшественника.

Согласно полученной информации, стартовая цена Galaxy S23 FE в США составит $599 (примерно 49 800 рублей). Этот смартфон будет оснащён 6,4-дюймовым Dynamic AMOLED 2x дисплеем с частотой обновления 60-120 Гц и максимальной яркостью 1450 нит.

В зависимости от региона, устройство будет работать на процессоре Exynos 2200 или Snapdragon 8 Gen 1. В память войдёт 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной.

Основная камера включает в себя 50-мегапиксельный основной модуль, 12-мегапиксельный ультраширокий объектив и 8-мегапиксельный телеобъектив.

Среди прочих особенностей стоит отметить защиту от воды и пыли по стандарту IP68, поддержку быстрой зарядки мощностью 25 Вт и разнообразные цветовые варианты корпуса.