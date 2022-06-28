Неожиданно и приятно: в России внезапно стартовали продажи недорогого смартфона Realme Narzo 50

Отметим, что российские покупатели могут приобрести Realme Narzo 50 в рамках акции — версия устройства на 6/128 ГБ предлагается всего за 19 990 рублей. К тому же в подарок тогда можно получить беспроводные наушники Realme Buds Air 2.

Если предложение вас заинтересовало, поторопитесь — акция продлится до 27 июля 2022 года.