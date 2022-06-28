Неожиданно и приятно: в России внезапно стартовали продажи недорогого смартфона Realme Narzo 50

Неожиданно и приятно: в России внезапно стартовали продажи недорогого смартфона Realme Narzo 50Первым покупателям наушники в подарок
В основу устройства лёг чип MediaTek Helio G96, что позволяет говорить о достойной производительности аппарата. Особенно учитывая его цену.
Также смартфон оснащён 6,6-дюймовым FullHD+ дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Ёмкость аккумулятора новинки — 5000 мАч, а мощность быстрой зарядки — 33 Вт.
Вместе с тем устройство может похвастаться тройной основной камерой на 50, 2 и 2 Мп. Она имеет функции, основанные на технологии искусственного интеллекта.
Отметим, что российские покупатели могут приобрести Realme Narzo 50 в рамках акции — версия устройства на 6/128 ГБ предлагается всего за 19 990 рублей. К тому же в подарок тогда можно получить беспроводные наушники Realme Buds Air 2.
Если предложение вас заинтересовало, поторопитесь — акция продлится до 27 июля 2022 года.