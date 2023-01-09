Несколько лет назад так могли лишь флагманы: Oppo представила смартфон за 160 долларов с 400 тыс баллов в AnTuTu

В основу устройства лёг процессор Dimensity 810, а с ним пришла и поддержка 5G-сетей. При этом аппарат оснащён 6,56-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Работает девайс под управлением Android 12 с установленным поверх ColorOS.

Покупателям на выбор доступно два варианта постоянного хранилища: 128 ГБ и 256 ГБ. Оперативной памяти всегда одинаковое количество — 8 ГБ стандарта LPDDR4x.