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06:36, 09 января 2023
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Несколько лет назад так могли лишь флагманы: Oppo представила смартфон за 160 долларов с 400 тыс баллов в AnTuTu

Как быстро летят время и прогресс

Компания Oppo выпустила новый бюджетный смартфон — Oppo A56s.

Несколько лет назад так могли лишь флагманы: Oppo представила смартфон за 160 долларов с 400 тыс баллов в AnTuTu

Фото: Gadget Tendency

В основу устройства лёг процессор Dimensity 810, а с ним пришла и поддержка 5G-сетей. При этом аппарат оснащён 6,56-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Работает девайс под управлением Android 12 с установленным поверх ColorOS.

Покупателям на выбор доступно два варианта постоянного хранилища: 128 ГБ и 256 ГБ. Оперативной памяти всегда одинаковое количество — 8 ГБ стандарта LPDDR4x.

Несколько лет назад так могли лишь флагманы: Oppo представила смартфон за 160 долларов с 400 тыс баллов в AnTuTu

Gadget Tendency

Основная камера здесь двойная, на 13 и 2 Мп, а фронтальная на 8 Мп. Цена базовой модификации — 160 долларов, а старшей — 190 долларов.

Что интересно, в бенчмарке AnTuTu Oppo A56s набирает 400 000 баллов. Для сравнения, ещё в 2019 году таким могли похвастаться лишь топовые флагманы.

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