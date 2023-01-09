Несколько лет назад так могли лишь флагманы: Oppo представила смартфон за 160 долларов с 400 тыс баллов в AnTuTu

Несколько лет назад так могли лишь флагманы: Oppo представила смартфон за 160 долларов с 400 тыс баллов в AnTuTuКак быстро летят время и прогресс
Компания Oppo выпустила новый бюджетный смартфон — Oppo A56s.
Фото: Gadget Tendency
В основу устройства лёг процессор Dimensity 810, а с ним пришла и поддержка 5G-сетей. При этом аппарат оснащён 6,56-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Работает девайс под управлением Android 12 с установленным поверх ColorOS.
Покупателям на выбор доступно два варианта постоянного хранилища: 128 ГБ и 256 ГБ. Оперативной памяти всегда одинаковое количество — 8 ГБ стандарта LPDDR4x.
Gadget Tendency
Основная камера здесь двойная, на 13 и 2 Мп, а фронтальная на 8 Мп. Цена базовой модификации — 160 долларов, а старшей — 190 долларов.
Что интересно, в бенчмарке AnTuTu Oppo A56s набирает 400 000 баллов. Для сравнения, ещё в 2019 году таким могли похвастаться лишь топовые флагманы.