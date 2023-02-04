Несмотря на кризис: 85% всех денег на рынке смартфонов зарабатывает Apple

22:37, 04 февраля 2023
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Несмотря на кризис: 85% всех денег на рынке смартфонов зарабатывает AppleЭто больше, чем у всех остальных вместе взятых
Агентство Counterpoint представило отчёт о выручке мировых брендов смартфонов. Первое место, несмотря на кризис, заняла Apple.
Фото: Appleinsider.com
Как оказалось, именно Apple зарабатывает 85% всех денег на рынке смартфонов. Это больше, чем у всех конкурентов вместе взятых. Причём 2022 год стал рекордным, несмотря на падение выручки в годовом выражении впервые за несколько лет.
В 2022 году Apple побила свой же рекорд, поставленный в 2021: тогда 48% всей выручки на мировом рынке смартфонов тоже получала «яблочная» компания. Также Apple поставила рекорд и в сфере поставок — 18% рынка.