Несмотря на ограниченность памяти iPhone, Apple GPT будет «доминировать» над всеми остальными

Несмотря на ограниченность памяти iPhone, Apple GPT будет «доминировать» над всеми остальнымиМоделями ИИ
Apple готовится к внедрению своего чат-бота с ИИ, если верить инсайдам, в смартфоны iPhone. В недавно найденном научном исследовании говорится о том, что Apple сосредоточилась на оптимизации больших языковых моделей (LLM) для эффективного вывода выводов в условиях ограниченного объема памяти, обещая до 25 раз более высокую производительность на устройствах с ограниченным объемом оперативной памяти.
Но и это еще не все — во второй работе Apple, посвященной ИИ, раскрывается другое достижение: молниеносная генерация анимированных 3D-аватаров из стандартного видеоматериала. Метод, примерно в сто раз превосходящий существующие подходы, позволяет пользователям без особых усилий превращать монокулярное видео в динамичные 3D-аватары. Эта разработка, имеющая последствия для Vision Pro и не только, намекает на такие приложения, как виртуальная примерка одежды прямо на вашем iPhone.
Будущее выглядит многообещающе для пользователей iPhone, правда, этого стоит для начала дождаться.