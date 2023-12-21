Несмотря на ограниченность памяти iPhone, Apple GPT будет «доминировать» над всеми остальными

Но и это еще не все — во второй работе Apple, посвященной ИИ, раскрывается другое достижение: молниеносная генерация анимированных 3D-аватаров из стандартного видеоматериала. Метод, примерно в сто раз превосходящий существующие подходы, позволяет пользователям без особых усилий превращать монокулярное видео в динамичные 3D-аватары. Эта разработка, имеющая последствия для Vision Pro и не только, намекает на такие приложения, как виртуальная примерка одежды прямо на вашем iPhone.

Будущее выглядит многообещающе для пользователей iPhone, правда, этого стоит для начала дождаться.