Несмотря на собственный чип, Xiaomi не откажется от Qualcomm Snapdragon 8

Qualcomm и Xiaomi имеют долгосрочное партнёрство, и в рамках соглашения «о лидерстве в инновациях смартфонов премиум-класса» Xiaomi первой выпустит новые устройства на новых поколениях чипов Snapdragon. Кроме смартфонов, партнёрство расширяется на другие области, такие как автомобильная промышленность, AR/VR, носимые устройства и планшеты.

Как отмечает портал Android Authority, судя по раннему в эту году проведению саммита Qualcomm Snapdragon Summit, Xiaomi ожидает представить свой новый флагман на чипе Snapdragon 8 раньше других, но подробности о новом устройстве остаются неизвестными. Партнёрство с Qualcomm будет влиять на разнообразные сферы и продолжится в течение нескольких следующих лет.