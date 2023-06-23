Нет, это не шутка: ZTE представила игровой смартфон за $199

Устройство также обладает ёмким аккумулятором на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки, 256 ГБ внутреннего накопителя и слотом для карт памяти microSD. Из коробки Nubia Neo 5G работает под управлением Android 13.

Фронтальная камера здесь 8-Мп, в то время как основная двойная — на 50 и 2 Мп. Самое интересное — это цена игрового смартфона. Компания просит за него всего $199.