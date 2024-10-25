Нет переплачивайте: названы реальные новшества топ-процессора для Android Snapdragon 8 Elite

Однако, как замечает Харитонов, некоторые из новых функций, таких как модем Wi-Fi 7 и поддержка 5G, могут быть неактуальны для пользователей в России. Полноценный Wi-Fi 7 сертифицирован только в США, а 5G в России всё еще находится на стадии формирования.

По мнению экспертов, новый чип Snapdragon 8 Elite будет стоить производителям на 20% дороже, чем предшественник. В условиях растущих цен на флагманские смартфоны, потребительский спрос может сместиться к более доступным моделям с «дефорсированными» версиями чипов. Как подчеркнул Харитонов, компромиссом в 2024 году станет чип Snapdragon 8s Gen 3, который будет медленнее, но более экономичным.