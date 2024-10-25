Нет переплачивайте: названы реальные новшества топ-процессора для Android Snapdragon 8 Elite

Нет переплачивайте: названы реальные новшества топ-процессора для Android Snapdragon 8 EliteФлагманский чип Qualcomm
© Ferra.ru
Одним из основных нововведений является новый нейронный процессор, который увеличился до 14 ядер. Это позволит снизить энергопотребление, так как NPU будет брать на себя задачи, которые ранее выполняли центральный и графические процессоры. Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru, утверждает, что реальный прирост производительности будет около 30%, а отличия пользователи почувствуют в основном через несколько лет, когда Snapdragon 8 Gen 3 «постареет». Тем не менее, некоторые новшества заметны уже сегодня.
Это Новый NPU (нейронный процессор), который вырос до 14 ядер и позволит снизить энергопотребление за счет того, что возьмет на себя часть задач центрального (СPU) и графического (GPU) процессоров. Это обработка звука (ИИ-шумоподавление, когда человек звонит из шумной толпы, а собеседник уверен, что с ним говорят из тихой комнаты), «полировка» качества фото с камеры при недостатке этого качества в исходном кадре и «разговоры» со всякими GPT с анализом вопросов и ответов прямо на устройстве и минимальной долей пересылки данных туда-сюда, на сервера в США и обратно.
Однако, как замечает Харитонов, некоторые из новых функций, таких как модем Wi-Fi 7 и поддержка 5G, могут быть неактуальны для пользователей в России. Полноценный Wi-Fi 7 сертифицирован только в США, а 5G в России всё еще находится на стадии формирования.
По мнению экспертов, новый чип Snapdragon 8 Elite будет стоить производителям на 20% дороже, чем предшественник. В условиях растущих цен на флагманские смартфоны, потребительский спрос может сместиться к более доступным моделям с «дефорсированными» версиями чипов. Как подчеркнул Харитонов, компромиссом в 2024 году станет чип Snapdragon 8s Gen 3, который будет медленнее, но более экономичным.
Таким компромиссом в 2024 году стал чип Snapdragon 8s Gen 3, который на 30% медленнее стандартного 8 Gen 3, по производительности примерно равен старому 8 Gen 2, зато потребляет гораздо меньше энергии и позволяет создавать одновременно быстрые, «долгоиграющие» и умеренные по цене смартфоны по «старой» цене флагманов в 60−75 тыс. рублей против 90+ тыс. за «полновесные» варианты на 8 Gen 3.