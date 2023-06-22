Нет, Samsung не похоронила линейку Galaxy M — раскрыты подробности о новом смартфоне серии

Но в последнее время шумиха вокруг неё утихла и на передний план плавно вышли устройства серии Galaxy A. И многие фанаты уже начали переживать — а не планируют ли корейцы и вовсе избавиться от легендарной линейки?

Нет, не собираются. В Сети появилась информация о том, что Samsung активно готовится к запуску Galaxy M34 5G с тройной камерой на задней панели и боковым сканером отпечатков пальцев, встроенным в кнопку питания.

Устройство получит такие же технические характеристики, как и Galaxy A34: 6,6-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. В его основу ляжет процессор Dimensity 1080.

Ёмкость аккумулятора новинки составит 5000 мАч, будет и быстрая проводная зарядка на 25 Вт. Основная камера получит три модуля: на 48, 8 и 5 Мп.