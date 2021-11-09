Netflix запустила аналог соцсети TikTok для детей

Сервис будет доступен на айфонах. Несовершеннолетней аудитории будут доступны регулярно обновляемые короткие видеоролики, похожие на контент в TikTok. Это специально подготовленные видео из библиотеки детских программ и фильмов Netflix.

Но смотреть ролики в соцсети Kids Clips можно будет не более 20 раз, вероятно, в зависимости от возраста зрителя. Загружать свои ролики нельзя.