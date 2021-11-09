Netflix запустила аналог соцсети TikTok для детей

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Netflix запустила аналог соцсети TikTok для детейНо с лимитом просмотра роликов
Популярный сервис Netflix запускает соцсеть для детей, подобную TikTok. Платформа называется Kids Clips.
Сервис будет доступен на айфонах. Несовершеннолетней аудитории будут доступны регулярно обновляемые короткие видеоролики, похожие на контент в TikTok. Это специально подготовленные видео из библиотеки детских программ и фильмов Netflix.
Но смотреть ролики в соцсети Kids Clips можно будет не более 20 раз, вероятно, в зависимости от возраста зрителя. Загружать свои ролики нельзя.
Источник: Bloomberg