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Неужели не онлайн? Крупнейшая выставка смартфонов и электроники IFA 2020 пройдёт на «особых условиях»

Зато будут обзоры, а не только трансляции
Организаторы IFA Berlin объявили, что в 2020 году выставка пройдет как трехдневное мероприятие — с 3 по 5 сентября — с жестким ограничением числа участников, чтобы все же найти возможность «объединять и чествовать инновации в области электроники и бытовой техники».

19 мая 2020 года IFA официально разрешили провести в Берлине реальное мероприятие на специальных условиях, в которых удастся сохранить здоровье и безопасность людей, и с ограничениями, наложенным пандемией COVID-19. Мероприятие, которое ежегодно посещали сотни тысяч людей, пройдет в формате «строго по приглашению» для специалистов и журналистов.

Исполнительный директор IFA Berlin Йенс Хайтекер рассказал, что это решение было необходимым для индустрии и подчеркнул, что «после всех отмен мероприятий в последние месяцы нашей отрасли срочно нужна платформа, на которой она может продемонстрировать свои инновации, чтобы восстановиться».

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IFA всегда была одной из самых посещаемых в мире выставок цифровой техники, но в 2020 году её закроют для рядовых посетителей, да и количество журналистов сократят

Организаторы продумывали формат IFA 2020 после длительных переговоров с органами общественного здравоохранения Германии, чтобы продумать, как сделать выставку безопасной для всех участников в условиях всемирной пандемии. Администрация выставки взяла на себя гарантии обеспечить социальное дистанцирование, тщательный контроль над толпой и другие меры гигиены.

Из-за того, что интерес к участию в IFA намного превзойдет количество доступных мест, а некоторые люди все еще могут быть ограничены в передвижениях, большинство мероприятий выставки будут также доступны в онлайн-виде. Остаётся только надеяться, что Германия снимет ограничения на въезд до осени 2020 года.

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