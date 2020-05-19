Неужели не онлайн? Крупнейшая выставка смартфонов и электроники IFA 2020 пройдёт на «особых условиях»
19 мая 2020 года IFA официально разрешили провести в Берлине реальное мероприятие на специальных условиях, в которых удастся сохранить здоровье и безопасность людей, и с ограничениями, наложенным пандемией COVID-19. Мероприятие, которое ежегодно посещали сотни тысяч людей, пройдет в формате «строго по приглашению» для специалистов и журналистов.
Исполнительный директор IFA Berlin Йенс Хайтекер рассказал, что это решение было необходимым для индустрии и подчеркнул, что «после всех отмен мероприятий в последние месяцы нашей отрасли срочно нужна платформа, на которой она может продемонстрировать свои инновации, чтобы восстановиться».
Организаторы продумывали формат IFA 2020 после длительных переговоров с органами общественного здравоохранения Германии, чтобы продумать, как сделать выставку безопасной для всех участников в условиях всемирной пандемии. Администрация выставки взяла на себя гарантии обеспечить социальное дистанцирование, тщательный контроль над толпой и другие меры гигиены.
Из-за того, что интерес к участию в IFA намного превзойдет количество доступных мест, а некоторые люди все еще могут быть ограничены в передвижениях, большинство мероприятий выставки будут также доступны в онлайн-виде. Остаётся только надеяться, что Германия снимет ограничения на въезд до осени 2020 года.