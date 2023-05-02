Невозможное возможно: Huawei, ZTE и BOE объединились для создания экрана нового типа в смартфонах

Речь идёт о Huawei, ZTE и BOE — компании объединили усилия для создания лучшего сгибаемого OLED-экрана со встроенной камерой. Первым смартфоном, который, возможно, получит новейшую технологию дисплея, станет будущий гибкий флагман Huawei Mate X4.

Отметим, что Mate X4 и не станет пионером среди сгибаемых смартфонов с камерой под экраном. Ранее технология уже была реализована в Samsung Galaxy Fold 4.

Но качество камеры в Samsung оставляет желать лучшего, в то время как Huawei, ZTE и BOE уверены, что им удалось найти решение этой проблемы.

Новая OLED-панель, которую называют Q8 наконец-то избавится от низкого качества фото, полученных на камеру-невидимку. Этого удалось добиться в основном благодаря опыту ZTE в данной области.

Напомним, что именно линейка ZTE Axon ещё несколько лет назад стала пионером в области технологии камер под экраном.