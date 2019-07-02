Невыпущенные смартфоны Nokia продают на eBay

На интернет-аукцион eBay выставили сразу два прототипа смартфонов компании Nokia, которые так и не добрались до полок магазинов.
Продавец отмечает, что оба смартфона не были выпущены Nokia и прототипы их очень редкие. Смартфон с кодовым названием Kataya имеет стандартный форм-фактор, но работает под управлением неизвестной операционной системы. Её интерфейс напоминает ранние версии iOS. Данная модель была создана и произведена ещё в Финляндии. За него просят 1499 долларов.
Смартфон с кодовым названием Ion Mini очень компактный, в нижней части размещается внушительный динамик. Про него известно больше — операционная система Android 4.3 с лончером Nokia Z, процессор Snapdragon 400, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти. Смартфон в рабочем состоянии отдают за $1999.