Незадолго до анонса рассекречен флагманский смартфон Samsung Galaxy Z Fold 2 с гибким дисплеем

Так, согласно обнародованным ресурсом WinFuture данным, смартфон получит внешний Super AMOLED экран на 6,2 дюймов с разрешением 2260 × 816 точек и поддержкой HDR10+. Основной гибкий Dynamic AMOLED экран, в свою очередь, получит 7,6 дюймов, разрешение 2208 × 1768 пикселей. Причем если внешний экран будет иметь частоту обновления 60 Гц, то основной рассчитан на 120 Гц.

Работать Samsung Galaxy Z Fold 2 будет на базе процессора Snapdragon 865 Plus с тактовой частотой до 3,09 ГГц. Смартфону приписывают 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ внутренней. Аппарат оснастят аккумулятором емкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 25 Вт, а также беспроводной зарядкой на 11 Вт. Отмечается поддержка 5G модуля.

Что касается фотовозможностей, по данным источников, устройство получит трехмодульную камеру с 12 Мп датчиком с ультрашироким объективом, максимальная диафрагма которого достигает f/2,2, модуль на 12 Мп с широкоугольным объективом с диафрагмой до f/1,8 и оптической стабилизацией, и модуль на 12 Мп с максимальной диафрагмой f/2,4. Фронтальная камера рассчитана на 10 Мп.