Незадолго до анонса в сеть утекли полные характеристики Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro

Подробными данными поделился инсайдер Суданшу Амбхор, в руках у которого оказались пресс-рендеры и технические особенности смартфонов. Так, согласно опубликованным данным, Xiaomi Mi 10T получит 6,67-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+, а также частотой обновления изображения 144 Гц. Аппарат будет работать на базе Snapdragon 865 с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутренней. Что касается фотовозможностей, основная камера получит три модуля на 64, 13 и 5 Мп, тогда как селфи-камера рассчитана на 20 Мп. Новинке приписывают стереодинамики, энергоемкий аккумулятор на 5000 мАч, поддержку NFC и Bluetooth 5.1. Оба смартфона оборудуют сканером отпечатков пальцев.