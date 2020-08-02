Незадолго до анонса в сеть утекли видео со смартфонами серии Samsung Galaxy Note 20

Новая линейка состоит из двух моделей - Note 20 Ultra 5G и Note 20. Так, если первая получила 6,9- дюймовый экран, то вторая оснащена дисплеем на 6,7 дюймов. Note 20 Ultra 5G будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865 Plus с энергоемким аккумулятором на 4500 мАч, тогда как младшая модель получит 4300 мАч. Новинке приписывают поддержку частоты обновления экрана 120 Гц. Note 20 Ultra 5G оборудован трехмодульной камерой на 108 Мп с пятикратным оптическим зумом, тогда как селфи-камера получит датчик на 10 Мп.

В сети также появилась и предварительная стоимость устройств. Так, Samsung Galaxy Note 20 4G в модификации на 256 ГБ оценена в 999 евро, тогда как Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G на 256 и 512 ГБ может стоить порядка 1349 и 1449 евро соответственно.