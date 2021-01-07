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Незадолго до анонса в сеть утекли "живые" фото Realme V15
Компания должна показать новую линейку уже сегодня
Напомним, что уже сегодня китайская компания Realme покажет первый смартфон серии Realme Koi - Realme V15. Однако еще до анонса у пользователей появилась возможность ознакомиться с внешностью трех версий Realme Koi.
Проверенный инсайдер Мукул Шарма опубликовал в своем Twitter “живые” фотографии грядущей новинки в нескольких расцветках. Так, судя по всему, компания представит сегодня смартфон в синем, градиентном цветном и сером цвете.
Что касается характеристик Realme V15, предполагается, что в качестве аппаратной основы смартфона выступит процессор MediaTek Dimensity 800U. Устройству приписывают поддержку быстрой зарядки на 65 Вт, AMOLED-экран с вырезом для селфи-камеры. Основная камера, в свою очередь, может состоять из трех модулей с основным на 64 Мп.