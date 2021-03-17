Незадолго до анонса в сети появилось официальное фото Samsung Galaxy A52

Сообщается, что модель Samsung Galaxy A52 будет первым смартфоном компании среднего класса с 2017 года с официальной защитой от проникновения воды. Предполагается, что новинка получил Infinity-O AMOLED экран на 6,5 дюймов. Что интересно, будет версия с LTE, которую оснастят частотой обновления 90 Гц, а также версия с 5G с частотой до 120 Гц. Работать первая модификация будет на базе Snapdragon 720G, тогда как вторую оснастят чипом Snapdragon 750G.

Samsung Galaxy A52 приписывают наличие четырех модулей на 64, 12, 5 и 5 Мп, в то время как селфи-камера может быть рассчитана на 32 Мп. Емкость аккумулятора составит 4500 мАч. Отмечается и наличие быстрой зарядки на 25 Вт.