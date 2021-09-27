Незадолго до анонса в сети рассекретили Xiaomi Civi

Работать смартфон будет на базе процессора Snapdragon 778G с 8/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ внутренней памяти. Civi будет оборудован энергоемким аккумулятором на 4500 мАч с поддержкой зарядного устройства на 55 Вт. Отмечается также наличие модуля NFC, ИК-излучателя и стереодинамиков с поддержкой Dolby Atmos.

Согласно данным источников, продавать модель с 8/128 ГБ будут за 435 долларов, тогда как модификацию на 8/256 ГБ могут оценить в 480 долларов, а на 12/256 ГБ – 525 долларов.