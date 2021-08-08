«Независимый» Honor срисовал дизайн прошлогодней модели Huawei в своём новом смартфоне

Инсайдерскую, по сути, информацию сообщил в своём Twitter новостной портал Equal Leaks. Отмечается, что ставку Honor делает в первую очередь на модель X20 5G из-за наибольшей популярности линейки X у покупателей. Но также отмечено, что дизайн этой модели отчётливо копирует флагман Mate 30 от Huawei.

Приводятся и характеристики смартфона. В основе лежит процессор MediaTek Dimensity 900, основная камера имеет датчики 64, 2 и 2 Мп, экран с частотой 120 Гц, используется матрица IPS. Дисплей занимает 94,4% от площади фронтальной панели. Модель также получила боковой сканер отпечатков. Отмечено, что устройство имеет ёмкую батарею — 4300 мА·ч, которая быстро заряжается, её мощность — 66 Вт. Также отмечается, что стоить смартфон будет $260.