Никаких чёлок и вырезов: флагман ZTE с невидимой камерой начали продавать за пределами Китая

Но сейчас компания, наконец-то, всё же представила и глобальную версию аппарата. В целом, девайс никак не изменился. А это значит, что он всё так же основан на топовом чипе Snapdragon 8 Gen 1 и оснащён 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+. Частота обновления экрана — 120 Гц.

Главная особенность ZTE Axon 40 Ultra — фронтальная камера. Она не только получила возможность делать снимки с разрешением 16 Мп, но также может похвастаться способностью «прятаться» под дисплеем.