Никаких чёлок и вырезов: флагман ZTE с невидимой камерой начали продавать за пределами Китая

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Никаких чёлок и вырезов: флагман ZTE с невидимой камерой начали продавать за пределами КитаяИ цена вполне приемлемая
Примерно месяц назад ZTE провела крупную презентацию, на которой анонсировала свой самый передовой флагман — Axon 40 Ultra. Тогда, правда, речь шла лишь о варианте смартфона для китайского рынка.
Но сейчас компания, наконец-то, всё же представила и глобальную версию аппарата. В целом, девайс никак не изменился. А это значит, что он всё так же основан на топовом чипе Snapdragon 8 Gen 1 и оснащён 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+. Частота обновления экрана — 120 Гц.
Главная особенность ZTE Axon 40 Ultra — фронтальная камера. Она не только получила возможность делать снимки с разрешением 16 Мп, но также может похвастаться способностью «прятаться» под дисплеем.
Основная камера тут тройная, каждый модуль на 64 Мп.
Что же до цен, то версия смартфон 8/128 ГБ обойдётся в 800 долларов, версия 12/256 ГБ — в 900 долларов. Старт продаж намечен уже на 21 июня 2022 года.