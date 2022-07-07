Никаких кнопок: Nothing Phone (1) получит подэкранный сканер отпечатка пальцев

Так, например, в TikTok появилось видео, демонстрирующее, как будет выглядеть и работать сканер отпечатка пальцев устройства. Из него нам стало известно, что смартфон лишён физического клавиши для разблокировки — его было решено расположить прямо под дисплеем.

Судя по ролику, система работает достаточно шустро: