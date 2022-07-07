Никаких кнопок: Nothing Phone (1) получит подэкранный сканер отпечатка пальцев

Сегодня в 12:47
1 мин.
Никаких кнопок: Nothing Phone (1) получит подэкранный сканер отпечатка пальцевРаботает он довольно быстро
До анонса первого смартфона компании Nothing осталось несколько дней. Но даже несмотря на это, разработчики продолжают подкидывать нам свежие материалы об устройстве.
Так, например, в TikTok появилось видео, демонстрирующее, как будет выглядеть и работать сканер отпечатка пальцев устройства. Из него нам стало известно, что смартфон лишён физического клавиши для разблокировки — его было решено расположить прямо под дисплеем.
Судя по ролику, система работает достаточно шустро:
Напомним, что устройству приписывают процессор Snapdragon 778G+ и 6,55-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Одной из отличительных особенностей устройства должна стать уникальная система подсветки на задней стороне.
Анонс Nothing Phone (1) намечен на 12 июля.