Никаких секретов: в Сеть слили стоимость, дату выхода и характеристики новеньких Xiaomi 13T и 13T Pro

Согласно утечке, Xiaomi 13T Pro будет оснащён мощным чипом Snapdragon 8 Gen 2 Leading Edition, который работает на повышенных частотах.

Аппарат также получит AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц. Ёмкость аккумулятора новинки составит 5000 мАч, будет и поддержка быстрой зарядки на 120 Вт.

Смартфон оснастят 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ внутреннего накопителя. Камеры будут разработаны совместно с Leica. По информации инсайдера SnoopyTech, Xiaomi 13T Pro появится на европейском рынке по цене 930 евро.

Модель Xiaomi 13T будет более доступной, её стоимость составит 700 евро. Утверждается, что аппарат также получит AMOLED-экран с частотой обновления 144 Гц, правда процессором станет Dimensity 9200+.

Ёмкость батареи будет такой же — 5000 мАч, но быстрая зарядка будет попроще, на 67 Вт. Объём оперативной памяти будет 8 ГБ, а встроенной — 256 ГБ.

Представят обе модели уже через несколько месяцев — 1 сентября.