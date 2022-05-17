Никаких Snapdragon и Exynos: Samsung создаст совершенно новые процессоры для флагманской серии Galaxy S

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Никаких Snapdragon и Exynos: Samsung создаст совершенно новые процессоры для флагманской серии Galaxy SИнтересно, что из этого получится по итогу
Компания Samsung одна из первых, среди производителей смартфонов, начала производить собственные процессоры для мобильных устройств. Теперь, судя по всему, она решила пойти ещё на один шаг вперёд.
Сообщается, что корейский IT-гигант активно работают над новой линейкой SoC, которая будет внедряться исключительно во флагманскую серию Galaxy S. Как следствие, топовые смартфоны бренда больше не будут оснащаться чипами Exynos и Snapdragon.
Причиной такого решения руководства Samsung называется недовольство скандалом с замедлением смартфонов Galaxy S22 из-за сервиса Game Optimization Service и довольно сильным нагревом моделей как на базе Snapdragon 8 Gen 1, так и Exynos 2200.
Согласно имеющимся данным, первые Galaxy S, которые получат новый процессор, выйдут не раньше 2025 года.