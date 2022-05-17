Никаких Snapdragon и Exynos: Samsung создаст совершенно новые процессоры для флагманской серии Galaxy S

Сообщается, что корейский IT-гигант активно работают над новой линейкой SoC, которая будет внедряться исключительно во флагманскую серию Galaxy S. Как следствие, топовые смартфоны бренда больше не будут оснащаться чипами Exynos и Snapdragon.

Причиной такого решения руководства Samsung называется недовольство скандалом с замедлением смартфонов Galaxy S22 из-за сервиса Game Optimization Service и довольно сильным нагревом моделей как на базе Snapdragon 8 Gen 1, так и Exynos 2200.

Согласно имеющимся данным, первые Galaxy S, которые получат новый процессор, выйдут не раньше 2025 года.