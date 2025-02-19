Никакого iPhone SE (2025) — Apple выпустит iPhone 16E

Первые слухи об этом названии появились в декабре, когда китайский инсайдер Fixed Focus Digital и блогер Majin Bu в X.com сообщили, что Apple может отказаться от привычного брендинга SE.

Сегодня Majin Bu заявил, что видел коробку нового iPhone с названием iPhone 16E, а Марк Гурман из Bloomberg намекнул, что пост Тима Кука о «новом члене семьи» подтверждает смену названия.