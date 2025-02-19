Никакого iPhone SE (2025) — Apple выпустит iPhone 16E

Опубликовано 19 февраля 2025, 17:461 мин.
Никакого iPhone SE (2025) — Apple выпустит iPhone 16EХитро, Тим Кук. Очень хитро
Apple, скорее всего, представит новый бюджетный iPhone под названием iPhone 16E, а не iPhone SE (2025).
Первые слухи об этом названии появились в декабре, когда китайский инсайдер Fixed Focus Digital и блогер Majin Bu в X.com сообщили, что Apple может отказаться от привычного брендинга SE.
Сегодня Majin Bu заявил, что видел коробку нового iPhone с названием iPhone 16E, а Марк Гурман из Bloomberg намекнул, что пост Тима Кука о «новом члене семьи» подтверждает смену названия.
Вдобавок на Amazon уже появились чехлы для iPhone 16E.
Ожидается, что новинка получит 6.1-дюймовый OLED-экран, Face ID, чип A18, разъём USB-C, поддержку Apple Intelligence и 5G-модем собственной разработки Apple.
Все подробности, включая цену и дату выхода, компания раскроет в ближайшие часы, если верить инсайдерам.