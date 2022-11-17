Никакого Meizu 19, но зато сразу Meizu 20 и Meizu 20 Pro — раскрыты сроки анонса новых флагманов компании

В их числе оказалась и Meizu. Но компания не стала раскрывать, какой именно смартфон получит новинку от Qualcomm в качестве основы.

Но, как это часто бывает, благодаря инсайдерам тайное стало явным. Пользователь под ником WHYLAB рассказал, что китайский производитель не станет выпускать Meizu 19. Вместо него нас сразу ждут Meizu 20 и Meizu 20 Pro — оба девайса были обнаружены в базе данных китайского регулятора.

Сообщается, что анонс и старт продаж новинок намечен уже на I квартал 2023 года. К сожалению, никакой информации о «железе» смартфонов, кроме процессора, в Сети пока нет.