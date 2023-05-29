Никакого Snapdragon: доступный флагман Galaxy S23 FE получит процессор Exynos 2200 и «превосходную» камеру

Никакого Snapdragon: доступный флагман Galaxy S23 FE получит процессор Exynos 2200 и «превосходную» камеруИ это решение может оказаться спорным
За последние пару недель в Сети появилось множество слухов и утечек, связанных с новым недорогим флагманом Samsung — Galaxy S23 FE.
Так, например, свежая порция информации от инсайдеров раскрыла «железные» особенности устройства.
По словам интернет-источников, смартфон получит фирменный процессор Exynos 2200. При этом ожидается, что версии на базе Qualcomm Snapdragon не будет.
Сообщается, что выбор использовать процессор Exynos 2200 вместо Snapdragon 8+ Gen 1, предположительно, является стратегическим шагом Samsung для сокращения затрат и поддержания прибыльности.
Однако такое решение может повлиять на продажи Galaxy S23 FE.
Что же до камеры смартфона, то известно следующее: фронтальная камера будет иметь 12-мегапиксельный сенсор с размером пикселя 1.12um. Главная камера, как утверждается, будет оснащена 50-мегапиксельным сенсором с размером пикселя 1.0um (GN3).
Вместе с тем устройство будет включать 3-кратный телефото объектив с 8-мегапиксельным сенсором и размером пикселя 1.0um (Hi-347), а также ультраширокоугольную камеру с 12-мегапиксельным сенсором и размером пикселя 1.12um (IMX258). Такой набор инсайдеры назвали «превосходной».
Прочие утечки характеристик Galaxy S23 FE указывают на то, что она получит от 6 до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5, а также 128 либо 256 ГБ внутреннего накопителя стандарта UFS 3.1.