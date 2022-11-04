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10:21, 04 ноября 2022
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Никакого Snapdragon: назван процессор, который станет основой для флагманского Xiaomi Redmi K60

Да, новый чип Qualcomm пройдёт мимо линейки

Уже в ноябре Qualcomm представит свой новый топовый мобильный процессор — Snapdragon 8 Gen 2. Одним из первых производителей, который воспользуется новинкой, должна стать Xiaomi со своей линейкой Xiaomi 13.

Никакого Snapdragon: назван процессор, который станет основой для флагманского Xiaomi Redmi K60

Но есть у компании и другая флагманская линейка, выпускаемая под брендом Redmi. И она, судя по всему, обойдёт стороной свежую разработку Qualcomm.

По данным инсайдеров, вся серия Redmi K60 будет основываться на чипах MediaTek. Причём о «сердце» базовой модели — Redmi K60 — известно уже сейчас. Им выступит Dimensity 8200.

Устройству также приписывают 48 Мп основную камеру с оптической стабилизацией и аккумулятор на 5500 мАч. Его можно будет восполнять при помощи быстрой зарядки на 67 Вт.

Что же до сроков анонса Redmi K60, то линейку должны представить уже в начале 2023 года. Ориентировочно, произойдёт это в I квартале.

Источник:Gizmochina
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