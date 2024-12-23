Никакого титана, но зато камера на 24 Мп для селфи: раскрыты подробности iPhone 17 Pro

Одной из главных новинок станет фронтальная камера с разрешением 24 Мп, что вдвое больше, чем у предыдущих моделей. Это позволит улучшить качество селфи и приблизить его к уровню основных камер.

Ещё одним важным изменением станет отказ от титана в корпусе. Вместо него Apple использует алюминий, что связано с удешевлением производства и возможным снижением веса устройства.

Также iPhone 17 Pro оснастят новым процессором A19 Pro, который будет эксклюзивным для моделей Pro и Pro Max, а объём оперативной памяти увеличится до 12 ГБ — рекордного показателя для iPhone.

Кроме того, ожидается переработанный дизайн камеры с увеличенным прямоугольным модулем, что может улучшить её функциональность. Dynamic Island на модели Pro Max станет ещё меньше, что, возможно, связано с интеграцией Face ID под экран.