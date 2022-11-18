Никакого Xiaomi 13: компания выпустит флагман с другим названием

С чего может быть связано желание производители пропустить цифру тринадцать — непонятно. Возможно, из–за нелюбви китайцев к «чёртовой дюжине». Возможно, из-за желания не отставать от Apple и тоже выпустить смартфон с цифрой четырнадцать в названии в 2022 году.