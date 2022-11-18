Никакого Xiaomi 13: компания выпустит флагман с другим названием

Никакого Xiaomi 13: компания выпустит флагман с другим названиемУже есть подробности о его «железе»
Последние полгода в Сети активно обсуждали новый флагманский смартфон Xiaomi — Xiaomi 13. Но, судя по всему, компания не станет выпускать устройство с таким названием.
В китайских соцсетях начали появляться фотографии, на которых запечатлены коробки грядущей новинки. Но на них не написано «Xiaomi 13». Вместо этого пользователи разглядели на снимках «Xiaomi 14»:
С чего может быть связано желание производители пропустить цифру тринадцать — непонятно. Возможно, из–за нелюбви китайцев к «чёртовой дюжине». Возможно, из-за желания не отставать от Apple и тоже выпустить смартфон с цифрой четырнадцать в названии в 2022 году.
Отметим, что также инсайдеры опубликовали скриншот, на котором видно, что устройство и вправду будет называться Xiaomi 14. Работать оно будет под управлением Android 13 с установленной поверх MIUI 14.0.2.0. В основу флагмана ляжет чип Snapdragon 8 Gen 2, а также 12 ГБ оперативной памяти.